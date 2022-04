André N'SENGA

Sales director chez big wolf de juin 2015 à ce jour



- négociations des marchés

- ventes produits, engins et installation des usines

- secteur: mines, constructions, agricole, textile et alimentaire

- import et export



Commercial area manager chez Orange de Mars 2014 à Juin 2015

Commercial contry manager chez MIH de janvier 2013 à mars 2014

Project Manager Offiicer chez Airtel de Fevrier 2010 à décembre 2012

Commercial Sales Mananger chez Airtel de septembre 2001 à Février 2010

Responsable régional de la logistique chez OBMA de 1997 à septembre 2001



Licencié en Management option Marketing, finances et dynamique commercial

Plisieurs formations en management operationnel et strategies commerciale



Joignable au +243997010970

E mail andrensenga@gmail.com

Skype nsengakyungu