Andre-Nakouzoumo SERVILLE

D’origine centrafricaine, Je m’appelle SERVILLE André Nakouzoumo, j’ai une formation initiale en douane et des connaissances en logistique et transport. Je suis aussi bien apte sur le terrain que le travail en bureau. A ce titre, je propose mes services en:

1-organisation de l’entrepot (détenteur d’un CACES 1,3,5)

2- reception, planning de reception et des tournées d’expédition

3-approvisionnement, gestion de stock, préparation de commandes

4- ouverture de dossiers grace aux applications spécifiques telles que JETRO, ORACLE

5-Inventaires

Autonome, je travaille également en équipe et le stress n’a aucun effet sur mes rendements. Je suis soucieux du delai. Je suis sportif, passionné du judo.



Mes compétences :

