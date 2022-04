André NYEREKA

Actuellement,je fais des consultances au niveau national pour le renforcement des capacités en communication pour la santé,dans les domaines du vih/sida,tuberculose,paludisme,Hygiène et assainissement.

De juin à juillet 2007,j'ai presté pour le compte de CARE International-Burundi comme consultant formateur des personnels du projet santé et nutrition sur les techniques de communication de proximité.

De juillet à Septembre 2007,j'ai presté comme consultant pour le compte de Health Net TPO,en qualité d'expert dand le cadre de la conception et élaboration du plan stratégique de communication pour le changement de comportement dans les domaines du Vih-Sida,paludisme,des maladies diarrhéiques,de l'utilisation des services de santé,ainsi que de la santé de la reproduction.

De Septembre à Décembre 2007,j'ai presté pour le compte d'AED en tant que consultant Expert en communication dans le cadre de la formation des médecins chefs de districts sanitaires,des personnels infirmiers et dispensateurs de médicaments en faveur de la lutte contre le paludisme.

De Mai à Juin 2008,j'ai presté pour le compte de Terre et Eau-Burundi comme consultant formateur des enseignants,élèves et encadrteurs dans le cadre de l'Hygiène et Assainissement.

De 2003 à 2005,j'ai presté au Tchad comme expert en Information,éducation et communication avec une ONG appelée BASE,

(Bureau d appui santé et environnement.

De 1998 à 2003;j'ai servi le programme national de Lutte contre le Sida et mis en place des réseaux communautaires de lutte intégrée,contre cette maladie.

Mes centres d'intérêt et compétences vont à la formation des personnels de santé en planification et à l'élaboration des stratégies de communication,à la recherche qualitative et à l'évaluation des outils de communication.



Mes compétences :

Courageux

Travail d'équipe