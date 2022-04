Andre ONESANU

 Esprit d’analyse et synthèse , consolidé par la maîtrise des nombreuses outils d’amélioration des performances , management de projet et conduite du changement ( lean manufacturing , Kaizen -5S , Kanban , 6 Sigma , SMED , AMDEC , analyse de la valeur , TRS , TPM , MTM , 8D , arbre des causes …).

 Très solide base technique permettant une bonne adaptabilité dans des domaines d’activité variés nécessitant ténacité et persévérance ( outillage presse et assemblage mécanique , formage des métaux, injection plastique , soudage , machine spéciale – robotique …) .

 Expérience industrielle de 20 ans dans l’automobile avec des constructeurs renommés qui m’ont permis de développer mon sens de la communication , mes méthodes de travail et prouver mon dynamisme .



Mes compétences :

Analyse stratégique

Investissement

Amélioration de process

AMDEC

Ingénierie