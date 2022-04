André PAQUETEAU

Après une carrière bien remplie à la Mairie de Paris et dans les institutions interdépartementales (SIAAP et IIBRBS), dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de la collecte des déchets et des barrages-réservoirs, je poursuis à la retraite dans des activités à caractère social dans le cadre de trois bénévolats à la Mairie de Paris.



Mes compétences :

Finances publiques

Eau

Marchés publics