Fonctions actuelles



Expert-comptable,Commissaire aux comptes et conseil d'entreprise,

Président de la CCEF ( Compagnie des Conseils et Experts Financiers (www.ccef.net), association interprofessionnelle rassemblant plus de 600 conseils et experts financiers, auparavant et depuis décembre 2011 Secrétaire Général de l’association.

Président fondateur de Créatis Groupe (www.creatisgroupe.com), cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil francilien certifié ISO 9001, offrant un large éventail de services pluridisciplinaires et un accompagnement sur mesure aux entreprises, quel que soit leur taille.



Parcours



Fondateur en 1998 du groupement national Différence (www.difference.tm.fr/), qui rassemble, sur toute la France, 9 cabinets indépendants d’expertise comptable, d’audit et de conseil, et 600 collaborateurs.



Depuis 2009 Vice-président fondateur du Comité de Groupements de Cabinets Indépendants (CGCI) (www.cgci.fr), organe de réflexion et de mise en valeur de l’exercice pluridisciplinaire de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes regroupant 10 groupements de cabinets indépendants, environ 500 cabinets de taille moyenne, 18 000 collaborateurs, et 2 000 experts-comptables et commissaires aux comptes.



Président de l’Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France (www.oec-paris.fr) de 2007 à 2009, André-Paul BAHUON est impliqué de longue date dans les instances de la profession comptable libérale et est membre du Bureau du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables.



Président délégué (de 1996 à 1998) puis Président (de 1998 à 2003) de l’Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes (IFEC), il a également assuré la fonction de vice-président national de l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) de 2000 à 2002.



André-Paul Bahuon, a été nommé en janvier 2012 Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur, par Madame Valérie Pécresse, Ministre du Budget, des Comptes public et de la réforme de l’Etat, Porte-parole du gouvernement.



Il est également membre du Conseil d’Administration du groupe d’assurance La Mondiale depuis 2005, et administrateur de la SGAM AG2R La Mondiale en tant que Président du Comité d’audit et des comptes.



Enfin, il est Trésorier de l' Association ARIETTA qui a vocation à accompagner les jeunes issus de milieu non favorisé dans l'accomplissement de stages dans les organisations ONUsiennes.



Experience professionnelle



Audit – Management – Consulting – Organisation :

Contrôle de gestion

Aide à la création de structure économique

Conseil et suivi organisationnel d’entreprise en développement

Accompagnement de direction

Accompagnement de gestion

Audit et conseil en organisation et en stratégie

Expertises indépendantes

Expertises en accompagnement d’avocat dans les procédures

Commissariat aux fusions et aux apports

Accompagnement de structures de l'économie sociale et du secteur non marchand