Alain FONTANESI

Je suis Expert Comptable, Commissaire aux Comptes depuis 1992 à la FCN.

J'anime un bureau de 40 collaborateurs avec six associés à Reims.



Administrateur et membre du Comité de Direction de la FCN



J' ai assumé la Présidence du Conseil Régional de l'Ordre de Champagne depuis le 1 janvier 2013.



Président de la Commission agricole du Conseil Supérieur de l'ordre des Experts comptables



Mes domaines de prédilections professionnelles :



Audit légal ou contractuel dans les secteurs suivants :



Coopération agricole et vinicole.



Audit de Maisons de Champagne.



Audit de Pme(négoces - industrie -bâtiment...)



Audit de comptes de sociétés cotés (réferentiel IFRS)



Diligences sur opération d'acquisition et affectation de l'écart d'acquisition (IFRS 3).



Commissariat aux apports et à la fusion.



Analyse et mise en place des procédures d' évaluation des stocks de Champagne



Evaluation d'entreprises.



Sens de l'écoute et technicité professionnelle sont mes atouts.





J'ai été élu six ans à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes ou j' ai assumé successivement la responsabilité du contrôle qualité et de la formation



vice Président du Conseil régional de l'ordre des experts comptables de Reims.

.



Président de la section régionale de l'IFEC Champagne.



Adhérent au Club Fiscal.



Mes compétences :

VITICULTURE

Immobilier

COOPERATIVE

AUDIT

EVALUATION