Daniel WATIER

Mon domaine de compétences se situe principalement dans les métiers liés à la QUALITE:

- management des plans de progrès sur tous les secteurs de l'entreprise,

- maitrise des procédés: 6 sigma, hypercube,

- développement produits et industrialisation,

- déploiement 'lean' (administratif,production, etc)

- Développement des fournisseurs (Europe, Asie),



Je connais bien les référentiels ISOTS (auto),EN9100 (aéro), ASME et RCCM (nucléaire) et NADCAP.



Je suis techniquement très polyvalent et connais les milieux automobiles, aéronautiques, ferroviaires, industriels nucléaires et médicaux.



Mon but est de participer TRES activement aux résultats de l'entreprise tout en visant l'excellence des produits et des prestations.



Mes compétences :

6 SIGMA

Aéronautique

Automobile

Electronique

Lean

Management

Management qualité

Nucléaire

Organisation

Qualité

Rigueur

SPC

Statistique