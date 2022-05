Thierry SOUDET

Ancien officier supérieur de marine, a dirigé des projets maritimes pour les énergies marines renouvelables. A auparavant occupé au sein du ministère de la défense des postes à responsabilités dans les domaines du commandement et de la conduite des opérations, des restructurations, des finances, des programmes d'armement et des techniques.



Spécialisations : conduite de projets, gestion des finances publiques, conduite de restructurations, management, conduite et maintenance de plateformes navales et d'installations techniques



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Relations internationales

Organisation

Développement durable

Management d'équipes

Stratégie d'entreprise