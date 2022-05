Vincent EHRHART

Ingénieur Supélec, j'ai participé aux années pionnières du GSM avec Nortel, dont les infrastructures de téléphonie mobile ont été déployées dans plus de 40 pays.



J'ai ensuite contribué à structurer les méthodes de développement et de test d'une start-up bordelaise, pionnière dans le domaine du jeu et des services sur téléphone mobile, puis abordé de nouveaux domaines technologiques (en particulier l'IPTV et les systèmes d'accès conditionnel) mais aussi la TMA et les fonctions transverses (PMO) dans différentes sociétés de service ou de conseil.



Le management - ses intangibles et sa nécessaire adaptation au monde connecté -, l'innovation - la création de valeur et la culture d'entreprise - et l'externalisation offshore - sa dimension multiculturelle et les enjeux stratégiques et d'organisation qu'elle porte - me passionnent. Des lectures/écoutes récentes que je recommande : Peter Drucker (Management Challenges for the 21st Century), Gary Hamel (The Future of Management), Jack Welch (Straight from the Gut), Clayton Christensen (Seeing What's Next), Carmine Gallo (The Innovation Secrets of Steve Jobs), Scott Berkun (The Myths of Innovation), David Heinemeier Hansson (Unlearn your MBA), Louis V.Gerstner (Who Says Elephants Can's Dance?).



L'international est mon horizon de prédilection. Mes contacts et les livres que je recommande sur LinkedIn :Array



Mes compétences :

Offshore

Conseil

Externalisation

Management

Téléphonie mobile

Système d'information

Service client