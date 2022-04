André-Paul JACQUES

Installé à Aix en Provence depuis 1977, j'ai animé deux ateliers galerie, crée La Fontaine Obscure les photographes Associés, organisé de nombreuses manifestations autour de la photographie et l'art comtemporain ... actuellement j'exerce dans un grand studio bien équipé pour la photographie professionnelle et le portrait.



Sociétaire du Salon d'Automne de Paris et j'ai participé à des en expositions d'art contemporain comme Le Parcours de l'Art en Avignon, à La Maison de l'Étranger à Marseille, au Conseil Général des Bouches du Rhone avec mes images de Jazz.

Expositions récentes: travaux créations numériques pour l'Année Cézanne -Série Sainte Victoire- puis pour hommage Picasso à Vauvenargues durant une année.



J'ai photographiés tous les opéras du Festival Internationnal d'Art Lyrique d'Aix en Provence de 1980 à 2000.

La bibliothèque Méjanes à acquis en 2010 toutes mes archives -1500 clichés- concernant l'ancienne Manufacture des Allumettes autour des années 1980 et des interventions dance ainsi que des images-témoin du quartier Sextius-Mirabeau à l'époque.



ORGANISATEUR de STAGES PHOTO ET ATELIERS



SPECIALITÉS : ARCHITECTURE- ENVIRONNEMENT- VIE QUOTIDIENNE -EVENEMENTS



Mes clients actuels sont des Agences en Communication, des créateurs de sites internet, les Université et les chercheurs scientifiques en PACA, des artistes, des entrepreneurs du secteur privé, commerçants et artisans.. les particuliers sont accueillis en mon studio de la rue du Docteur Bellon où je continue LE PORTRAIT.



Mes compétences :

ARCHITECTURE

REPORTAGE