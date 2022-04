André PEETERS

L’hypnose moderne professe que la compréhension du « pourquoi je vais mal » n’est nullement indispensable à la guérison, et privilégie « le comment je fonctionne mal » (dans mon corps) et comment mon inconscient peut-il apprendre à fonctionner mieux pour moi.



L'hypnose, une fenêtre sur l'esprit



L'hypnose, une fenêtre sur l'esprit dévoile une tout autre réalité, encore plus surprenante : le pouvoir est à l'intérieur de nous-mêmes.

Preuves à l'appui,

Durant mes conférences vous assisterez à de véritables séances d'hypnose, où des personnes font face pour la première fois à l'hypnose.





Mes compétences :

Philosophie - Spinoza - nietzsche

Basic Behavioral Neurology Penn Univ USA

Formation biologie comportement standford USA

Neurosciences

Sexologie