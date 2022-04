André PEETERS

Dans les entreprises françaises

• 49 % de salariés sont concernés par le stress

• 25 % sont dans un état d’ « hyper-stress » (MSP 25)

Panel de plus de 150 000 salariés (STIMULUS)



La mission de CoAlix

Le programme informatique de la méthode CoAlix à été mis au point pour permettre, de manière simple et efficace, d’anticiper et désamorcer les problèmes de climat sociaux et de Burnout au sein de votre entreprise, tout en vous assurant un impact positif sur la motivation de vos équipes et sur les performances de votre entreprise.





Les principes de base de la méthode CoAlix

Ce programme informatique a été développé pour assurer la mise en place d’un mode de communication constructif au sein de l’entreprise, permettant de désamorcer au maximum les conflits et d’optimiser les ressentis positifs de vos équipes. Il est basé sur des techniques éprouvées de psychologie sociale et neurocognitives, induisant une communication optimale et porteuse de performance accrue pour l’entreprise: diminution du taux d’absentéisme, augmentation de la motivation au travail, diminution du taux de rotation du personnel, impact positif sur le recrutement, dépistage anticipé des Burnout.





Descriptif du produit

Le produit se compose de:

> Une interface PC et Smartphone pour la communication des ressentis, à l’usage des équipes

> D’un service de modération de communication

> D’une interface de publication des communications

> D’une formation à l’utilisation du programme informatique et à la méthode CoAlix de 2 jours

> D’un tableau de bord à l’usage de la direction, avec les indices de climats social, d’absentéisme, de taux de motivation et les alertes

> D’un service d’accompagnement à la gestion des éventuels conflits ou situation pré-Burnout

> Un programme de motivation à la publication des ressentis





Les avantages de l’utilisation du programme informatique CoAlix

> Implémentation simplifiée et durable de l’utilisation effective de la méthode

> Dépersonnalisation des conflits

> Dépistage précoce de la détérioration du climat social

> Dépistage précoce des risques de démotivation de vos équipes

> Dépistage précoce des burnout potentiels

> Amélioration de la santé sociale de votre entreprise par désamorçage des non-dits

> Amélioration de la santé sociale de votre entreprise par utilisation de la communication positive

> Apprentissage de l’utilisation de la méthode CoAlix en seulement 2 jours

> Simplicité d’utilisation

> Textes publiés encadrés par un modérateur

> Possibilité de saisie vocale des communications

> Compatibilité PC et Smartphone

> Sécurité anti-piratage





Le tableau de bord à l’usage de la direction

Ce tableau de bord inclus

> Différents niveau d’accès hiérarchique (si nécessaires)

> Les indices du climat social de l’entreprise

V, via analyse sémantique et statistique du contenu brute de publication (avant modération)

> Evolution du taux d’absentéisme

> Evolution du taux de motivation, via analyse sémantique et statistique du contenu brute

> Indicateur d’alerte de Burnout ou conflit potentiel, par département, équipe et personne

> Evolution du taux de Turnover

> Evolution du taux de désidérabilité d’un emploie au sein de votre entreprise



Et enfin pour garder les talents et embaucher de nouveau talents





Le programme de motivation à la publication des ressentis

> A chaque avis publié en respect avec la mode de communication CoAlix un nombre de point est octroyé

> Un catalogue permet d’échanger ces points contre un des petits cadeaux utiles ou ludiques qui y sont présentés



