André PEETERS

PSYLOGIE présente une démarche inédite créée autour des techniques d'optimisation du potentiel qui représentent un ensemble de moyens et stratégies mentales permettant à chacun de mobiliser au mieux ses ressources psycho-cognitives et comportementales.



L’approche PSYlogie vous permettra d’entreprendre des actions constructives permettant de développer à la fois le potentiel de vos collaborateurs et celui de votre entreprise.



La raison demande à chaque homme de s'aimer soi-même, de chercher ce qui lui est utile véritablement, de désirer tout ce qui le conduit réellement à devenir ce qu'il est réellement .

Un être extraordinaire et exceptionnel de sa vie



Spécialisé: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) - burnout - stress chronic - Adrenal fatigue symptoms

Selon l'évolution et l'intensité du stress , la fatigue surrénale que vous avez atteint, vous pourriez être confronté à une série ou à un grand nombre de ces symptômes.

Débouchant sur une incapacité d'exercer votre fonction professionnelle.

Si vous avez des symptômes tel que :

L'anxiété.

Incapacité de concentraton

Incapable de prendre des décisions

Irritabilité, agressif

Émotivité excessive ( crise de pleure, hypersensibilité, ...)

Asthme, allergies ou troubles respiratoires.

Cernes sous les yeux.

Vertige

La dépression

Peau sèche

Une fatigue extrême une heure après l'exercice.

Besoin fréquent d'uriner.

Il est temps que vous vous occupiez de vous

Vous êtes la personne la plus importante de votre vie



