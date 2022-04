Francis PETOT

Enseignant International en Programmation Neuro-Linguistique (PNL) certifié, je certifie à linternational technicien, praticien, maître praticien. La PNL est indispensable dans le management, la communication, la gestion du stress, la relation commerciale, le recrutement, la thérapie, et bien dautres encore. Elle est utilisée par de grands dirigeants dentreprises, Présidents de Nations, service secret, Dès la formation de technicien vous pouvez mettre en pratique une meilleur communication, gestion des émotions.



Enseignant en Hypnose Thérapeutique et Médicale certifiée NGH, Speed Inductions, Neuro Hypnose, je forme sur des modules comme poids et tabac, anneau Gastrique,... et propose des formations adaptées aux entreprises. Spécialisé dans la Neuro-Thérapie pour la gestion des traumas et phobies, régression Vies Antérieures, Entre-Vies, ... Demandez moi plus d'information



Mes compétences :

PNL

Hypnose

Sexothérapie

FACE (P. EKMAN) METT Advanced

Mouvements Oculaires

EFT

REIKI

Hypnothérapeute

P.N.L.

Neurothérapeute