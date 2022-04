André PEYTIER

Si l'on m'avait dit alors, qu'il était impossible d'en sortir une fois qu'on y avait mis un pieds, je ne l'aurais jamais cru. Mais ça, c'était avant ! Et pourtant, c'est bien ce qui m'est arrivé, à quelques détails près de ma carrière. Le monde de la formation, et plus particulièrement celui de la Formation Continue m'a sans cesse permis d'évoluer dans différents postes. De formateur à Chargé de clientèle, d'assistant de Formation à Conseiller, d'un statut salarié, à celui d'actionnaire associé, mon envie de "transmettre" m'a poussé en 2002 à créer une structure à taille humaine destinée à accompagner les entreprises dans leur démarche Prévention des risques professionnels.



Mes compétences :

Former / Animer

Ingénierie de formation

Grues mobiles de levage

Chariots élévateurs industriels

Grues auxiliaires - Grues à tour

Nacelles élévatrices de personnes

Secourisme - SST - PSC1

Conduite Engins de Chantier

Echafaudage

Travail en Hauteur

Amiante

Habilitations Electriques