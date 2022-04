André PINSON

En recherche active



J'ai un parcours orienté dans le métier du service, essentiellement sur la logistique de distribution. Différents postes de direction et d'animation d'équipes, de gestion d'établissement, en environnement multi sites exigeant, avec des équipes multimétiers, ce qui me confère une vision large de la chaîne logistique et d'approvisionnement.

Avec mes équipes, j'ai toujours recherché la satisfaction et la qualité du service pour le client. Les différentes missions que j'ai menées ont souvent été rythmées par des projets d'évolution d'organisation avec de la conduite du changement ainsi que le nécessaire équilibre entre la qualité de services et la tenue économique des activités gérées.

Polyvalent, opérationnel rapidement.



Intéressé pour échanger et partager



Je suis également un passionné de sport nature, notamment de trail, vtt et randonnée



Mes compétences :

Transport

Logistique

Supply chain

Relation client

Conduite de projet