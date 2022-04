André PIQUEMAL

Après une formation en Ecole de Commerce, j'ai choisi de me consacrer au secteur Médico-Social. Je suis titulaire du CAFDES ( Certificat d'aptitude à la fonction de directeur d'établissement social ) depuis 2003.

Fort de mon expérience à différents postes d'encadrement depuis 1988 ( Chef de service, directeur d'établissement et directeur d'association ) dans des établissements sanitaires et médico-sociaux ( ESAT, MAS, Foyer de Vie, SSR, SAVS,... ), et après avoir été formateur auprès des professionnels de ce secteur, je

souhaite désormais m'inscrire dans une démarche de transmission de mon expérience.

Après une formation d'Expert des Organisations de l'Economie Sociale, je suis consultant spécialisé dans le management de transition.