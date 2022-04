Andre QUEYRON

Né en Isére en 1950. Lycée et Math Sup Voiron puis Université de Grenoble. Sorti en 74.



Air Liquide /Centre Etude Cryogènique (Fusée Ariane)-Grenoble-74/75



Armée comme Educateur Ecole des Pupilles de l'air -Grenoble- 75/76.



Planet Watthom- Paris- Chef de produts Fermetures puis Responsable marketing.- 76 à 82.



Somaco (Portes manutention)- Nanterre- Direction Marketing et ventes- 83/84



FIL (Fermetures Industrielles Lyonnaises)- Lyon- Direction-84/90.



Fontenay Fermetures puis Services et Industries -Lyon/Paris- Direction Technique-90/96.



Konématic /Groupe Koné (Ascenseur)- Lyon/Paris/Nice- Direction Technique "Portes Automatiques"- 96/2010.



Groupe Safir (Fermetures garages, Habitat et Industrielles )-Gargenville(78)/Cuvilly(60)- Recherche et développement depuis 2012.



Mes compétences :

Automatismes

Brevets

Maintenance

Manutention

Portes automatiques

Portes de garage