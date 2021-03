Andre RICCI

Mes diverses activités passées en assurance, expertise comptable et finance me permettent d'apporter un savoir faire important à mes clients

BELFORT ASSURANCES : Courtage en assurance. Carte professionnelle en titre depuis 1996.

Nous avons développé l'assurance fauteuils et scooters électriques pour les personnes qui souffrent de problèmes d'autonomie.

belfortassurances@orange.fr T.03.84.28.47.71.



Création personnelle du Process national DIAGNOSTIC HANDICAP/ACCESSIBILITE, déposé à l'INPI, "Le réseau des Professionnels de l'immobilier au service de l'accessibilité"

www.diagnostic-handicap.fr / contact@diagnostic-handicap.fr

Formations dans le cadre de la formation continue : 5 modules dans le cadre de l'accessibilité et l'ERP, à destination des des artisans, des professionnels immobiliers, des organismes de gestion d'immeubles,.......



Création personnelle du site HANDICAP INFO, portail national d'information destiné aux personnes qui souffrent de problèmes d'autonomie. plus de 80 points d'arborescence, des centaines de pages d'information, des milliers de liens....! En définitive un site qui s'adresse à tout le monde de par la richesse de l'information !

www.handicap-info.fr / contact@handicap-info.fr



Aujourd'hui le site Handicap Info est classé dans les 25.000 premiers sites francophones sur 13 millions !

Nous avons la possibilité de mettre en place des partenariats sur le site auprès de quantité de professionnels France entière (artisans, professionnels de l'immobilier,....) en fait, qui peuvent être rattachés à nos nombreuses rubriques...



Nous avons un vieillissement de notre population et des besoins considérables sont à satisfaire.... La collectivité seule ne peut répondre à ce défi de société...



Vous êtes intéressé, contactez - moi.