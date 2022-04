André RICHARD

Pilote d'ULM pendulaire et multiaxes,

Je vous fait découvrir le Bassin d'Arcachon "vu du ciel" ,certainement l'un des plus beau paysage de France, pour ne pas dire le plus beau.

Je suis aussi photographe.



Actuellement trois photographies aériennes de 2m*1,3m décore la mairie d' Audenge 33980



J'ai réalisé un DVD de photographie du Bassin D'arcachon



Vous trouverez baptêmes, dvd, cartes postales sur

http://www.d2air-photo.fr/



Mes compétences :

Photographie