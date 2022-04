André RICHARD

J'ai suivi une formation de ferblantier et couvreur et j'ai la maîtrise de ferblantier

je suis à la tête de l'entreprise familiale RICHARD Pierre SA fondée en 1908 par mon grand père et ses frères.nous sommes établis depuis 1908 au Valentin 58 à Lausanne

nous sommes spécialistes des toitures couvertes en métal,en tuiles en tous genres,en ardoise

nous posons aussi les fenêtres de toiture VELUX.

Nous avons un service d'entretien

visitez nos sites



www.richardpierresa.ch

www.richardpierresablogspot.com



Mes compétences :

COQ