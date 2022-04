Andre RIHANI

Développeur PHP sénior,



très attaché à la qualité du code, la maintenabilité et réutilisation du code, mon expérience en développement d'applications PHP et la mise en place de tests unitaires et fonctionnels pour garantir l'application permettront un processus de développement et un parcours jusqu'à la mise en production en sécurité.

Les projets qui me motivent sont les projets techniques à forte demande en terme de clarté du code et de design pattern performants.



Mes compétences :

PHP

Apache

Conception

Développement

Mysql

UML

Formation

Analyse

Test Driven Developpement

JMeter

Scrum

Interface oriented design

Kanban et l'optimisation de la production

Linux

XML

XSL

Communication

Mind Mapping

Zend framework

GTD

Symfony2

Twig

Silex

Rigueur

Postgresql

Bash

Java