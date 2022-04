André ROSACI

Ingénieur, passionné par les technologies en général et l'informatique en particulier, je suis fort d'expériences multiples au sein de sociétés techniquement avancées (constructeurs informatique, éditeurs de logiciels, opérateurs Internet). Dans des équipes d'experts, j'ai acquis des savoirs-faire en développement logiciel, en architecture, en maîtrise du système d'information, en sécurité.

Aujourd'hui, je vous propose de relever ensemble de nouveaux défis : architectures, « cloud computing », sécurité, …



Mes compétences :

Sécurité informatique

Opensource

Linux Debian

Cloud computing

UNIX

Management technique

Management de projets

Freebsd

Réseau

Linux

Management d'équipes

Ecommerce

Sécurité

Web

Système d'Information

Logiciels libres

Internet

Infrastructures informatiques

Programmation

Security

VOIP

Virtualisation Vmware

Sun Solaris

UNIX Free BSD

Microsoft Windows

Java

Apache WEB Server

XML

VMS

Network File System

Java 2 Enterprise Edition

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Ethernet

C Programming Language

xDSL

Wi-Fi

Webapps

VMware

VAX

Ubuntu

UNIX ULTRIX

UNIX Open BSD

UML/OMT

Triple DES

TCP/IP

Software as a Service

Sieges

Secure Socket Layer

Secure Shell

RAID

Quality Assurance

Python Programming

PostgreSQL

Personal Home Page

Perl Programming

Oracle

OSI

NetBSD

MySQL

Mac OS X

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Load Balancing

Linux Red Hat

LDAP

LAN/WAN > VLAN

ITIL

IP

HTML

GNU

Digital Unix

Data Centre

DEC Alpha Hardware

Cluster

Citrix Winframe

Cascading Style Sheets

CVS

C++

Audit

Advanced RISC Machine (ARM)

AWS