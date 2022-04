André ROSSI

Je Préside l'Action Méditerranéenne pour l'Innovation, je suis également Vice-Président de la Fédération Nationale des Association Française des InventeursArray. Dans ce cadre j'ai créé l'Observatoire National de l'Innovation et de l'Invention, pour analyser le monde de l'Invention. Seulement 3 % des 13 % des Brevets déposés par des indépendants sont exploités, notre objectif est d'augmenter le nombre de réussites et de changer l'image des petits Inventeurs indépendants.

Je conseille à tous les porteurs d'idées de nous contacter confidentiellement pour éviter de vous lancer dans des dépenses inconsidérées et augmenter vos chances de réussites.

Nous vivons la grande époque d'internet et des nanotechnologies, l'avenir nous appartient, ne laissons passer aucune opportunité, rejoignez nous. Nous sommes là pour vous aider.

Nous avons des innovations à fabriquer et à vendre pour créer une entreprise, ou aider une entreprise existante à se développer, vous avez des compétences et de l'ambition, contactez nous pour plus de détails appelez le : 0494909029



Mes compétences :

Innovation

Président fondateur ONII