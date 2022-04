André ROULLEAUX DUGAGE

Cabinet fondé en 1997 après collaboration auprès d'un cabinet ayant pour activité dominante la bancassurance au profit des PME. Activités dominantes en matière immobilière et financière, avec quelques activités rattachés en matière de droit pénal des affaires et de droits d'auteur et droits dérivés (droit de la presse notamment).

L'esprit particulier du cabinet, fondée sur le travail en réseau et l'interactivité rapide et maximale avec le client, est original et très personnalisé.

Sa loyauté reste très appréciée par ses clients fidèles, indépendamment de la difficulté du dossier.