Andre ROUSSET

Maître en Droit

Expert Comptable

Diplôme ESC option finance



Expert auprès du C.M.F.

Administrateur A.F.T.E.

Membre du conseil consultatif ANC

Lauréat Trophée Finance DFCG Rhône Alpes 2008

Chevalier de l’Ordre National du Mérite



- depuis 2011 : Groupe LAFUMA - CA : 260 M€ - 2000 p;

Directeur Administratif et Financier - Comité Exécutif



- de 2001 à 2011 : Groupe ENTREMONT (Annecy) CA : 1.8 Md€- 4000 p.

Directeur Général Finance –Comité Exécutif



- de 1999 à 2001: REYNOLDS – Filiale NW. RUBBERMAID (USA) - CA 6 Mds€ - 24000 p.

Directeur Administratif et Financier – Membre du Comité Exécutif



- de 1991 à 1999 : GROUPE CIMENTS FRANÇAIS (Paris) CA : 4 Mds€ - 17000 p

Directeur du Financement et de la Trésorerie



- de 1981 à 1991: GROUPE GERLAND SA (Lyon) CA 1 Md€ - 3000 p.

Directeur Financier Adjoint du Groupe



AUTRES ACTIVITES

* Membre de l’assemblée plénière, nommé au conseil consultatif de l’ANC (Autorité des Normes Comptables) Section entreprise

* Expert, nommé par décret de mai 97, auprès du C.M.F. (ex -Conseil des Marchés Financiers).

* Vice-Président, puis Administrateur AFTE (Association Française des Trésoriers d'Entreprise) 1500 adhérents. Suivi du code de bonne conduite, MIF et des normes IFRS.

* Auteur du livre, préfacé par Jean-claude TRICHET, Gouverneur de la Banque de France :

« Couverture des risques de change et de taux dans l’entreprise » ; Economica 1999.

* Chargé de cours à l'Ecole Management de Lyon (Ecole Supérieure de Commerce de Lyon)

l'Université Lyon Il. Animateur de conférences, colloques et séminaires



