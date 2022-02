Après 9 ans de comptabilté client j'ai eu l'opportunuité d'évoluer vers un poste d' Assistante Credit Manager, métier que j'ai découvert et dans lequel j'ai trouvé ma vocation.

Du fait de mon parcours professionnel j'ai acquis une compétence complète et globale du poste client dans une société.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi me permettant de pouvoir évoluer vers un poste de Credit Manager.



Mes compétences :

Comptabilité client

Industrie