André SALA

J'ai ouvert mon cabinet le 1er/03/2011. Je suis rattaché au Cabinet HIMALAYA PATRIMOINE dont le siège est à Niort, lui-même intégré dans le Groupement "La Financière d'Orion" constitué de 40 cabinets environs . Je pratique mon activité professionnelle sur les départements : 49, 44, 72, 35. La force de ce Groupement est l'échange de savoir-faire, des partenaires talentueux avec des solutions de qualités,et une forte envie de progresser tous les jours grâce à une présence proche de nos clients et un suivi personnalisé, mais aussi par la mise en place d'un réseau existant performant.

Je suis aussi courtier en crédits auprès des Particuliers en réalisant la recherche de financement pour leurs différents projets : Achat Résidence Principale; Investissement Locatif; Travaux; Rachat de prêts.

Mon parcours professionnel se décompose de la façon suivante :

- 9 ans en tant que Directeur de Magasin en GMS - Cadre Dirigeant

- 8 ans dans le réseau Assurance (AXA et GENERALI)et Bancaire (Banque Populaire Atlantique) en tant que Conseiller Clientèle Gestion Privée.

Je suis issu du BTS Action Commercial (1993), renforcé par une formation de Cadre Dirigeant en GMS (1994). Ensuite, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j'ai réalisé une formation en Bancassurance de Niveau 3 (2003). Ensuite, des formations internes au sein des établissements financiers ont facilité l'évolution des compétences et de poste vers la gestion patrimoine.



Mes compétences :

Assurance

Défiscalisation

Financement immobilier

Immobilier

ISF

Madelin

PEA

Prévoyance