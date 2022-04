André SALDINARI

Accompagnement du dirigeant de TPE en PACA - Provence Alpes Côte d'Azur (84)



Dirigeant, vous avez des interrogations sur la rentabilité, la productivité de votre entreprise ?

* Accompagnement du dirigeant

* Coaching d'entreprise et individuel (Coach certifié (ICI), Maître-praticien en PNL (IN, ABNLP)

* Optimisation productivité / rentabilité

* Pilotage de l'entreprise en temps réel

* Prévisionnel créateurs/projets

* Gestion prévisionnelle de la trésorerie



Dirigeant, Chef d’entreprises depuis près de 30 ans, je connais toutes les étapes de la vie d’une entreprise :



* sa conception (l’idée : sa faisabilité, sa viabilité, sa désidérabilité formalisée par l‘étude de marché, le modèle économique ou Business Model et le pan d’affaires ou Business Plan),

la recherche de fonds (amorçage, croissance, développement, trésorerie..)



* son développement,

* ses crises,

* sa disparition



Je suis un Patron au service des Patrons de TPE de 0 à 20 salariés, quelque soit son activité.



Mon rôle est de rompre l’isolement du Chef d’entreprise en l’accompagnant dans le l’optimisation des ses ressources propres et de celles de son entreprise dans un cadre de Changement évolutif respectueux de ses valeurs.



Réorienter son entreprise, Déléguer, Animer efficacement, Équilibrer sa vie professionnelle et privé, Gérer le changement, Réorienter sa carrière, Nouvelle identité de rôle, Élaborer son projet de vie



Mes compétences :

Gestion

Recherche de financement

Accompagnement

Coaching

Réduction de coût

Management

Redressement d'entreprise

Amélioration continue