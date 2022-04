André SARRAT

Ingérop est une société d’ingénierie indépendante de près de 1700 collaborateurs, présent dans l’ensemble des métiers de la construction : Infrastructures, Ville & Transports, Eau & Environnement, Bâtiment, Énergie & Industrie.



Après 18 ans d’expériences dans la direction administrative et financière de structures et projets dans les secteurs du conseil, de l’ingénierie et de la construction, en France et à l’international, je m’attache à apporter expertise et valeur ajoutée sur les domaines financiers, juridiques, achats et IT.