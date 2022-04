André SAUTET

Un début marqué par plusieurs postes opérationnels d'agent de Maîtrise, suivi de 3 phases d'études en formation continue (DUT Commercial, Maîtrise de Gestion puis 3éme cycle à HEC) m'ont conduit à occuper mon poste actuel.

Lobbying politique, représentation de GrDF en Languedoc Roussillon, projets de biométhanisation et de GNV (Gaz Naturel Véhicule) dans le cadre du DNTE (Débat sur la Transition Energétique), coordination des métiers de GrDF sont les principales missions dont j'ai la charge.

Egalement Conseiller technique et ambassadeur à la CCI de Montpellier, Secrétaire du Pôle de Compétitivité DERBIi à Perpignan, Ambassadeur de l'Agglomération de Montpellier et membre du Conseil d'Administration du MEDEF 34.



Humanisme et l'Humain, voyages, sports....sont certaines des valeurs qui m'animent.



Mes compétences :

Energie

Lobbying

Management

Commercial

Energies renouvelables

Communication