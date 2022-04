André SCHREURS

- « QSHE Coordinator », j'ai travaillé comme responsable SIPP pour l'application et le suivi « on site » de la politique de prévention ainsi que le respect des procédures de qualité.

- Exécution et suivi des analyses des risques et contrôles pour les différentes activités, élaboration de mesures préventives et correctives et le suivi de l'application de celles-ci sur le terrain.

Coordination santé sécurité.

- Reporting systématique des résultats concernant les actions effectuées / les mesures/ les incidents.

- Contribution à la promotion des systèmes de management de la qualité & sécurité via la formation et le coaching des collaborateurs sur site.

- Suivi des actions correctives/préventives dans les différents services.

- Participation active aux réunions qualité.

- Mes qualités : rigoureux et consciencieux, analytique et organisé ,autonome.



Mes compétences :

Formateur incendie

Gestion SIPP

Coordinateur qualité

Coordinateur santé sécurité