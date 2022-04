André SENIOR

Manager d'une équipe de chargés d'affaires et de pillotes de projets spécialisés qui s'inscrit et intervient dans un dispositif plus large - porté par un groupe bancaire de référence.

Ce dispositif original est dédié à l'accompagnement, au conseil et à l'assistance opérationnelle des entreprises (toutes tailles, tous secteurs) dans leur développement à l'international (export, sourcing, implantation, partenariats, stratégie commerciale et distribution, croissance externe,...).

Avec un réseau de 40 bureaux implantés dans le monde, AIDEXPORT apporte aux entreprises - mais aussi au service des réseaux bancaires - l'accès à des ressources, à un capital d'expertise et à un outil d'intervention directe sur les marchés étrangers, qui s'enrichi, depuis 30 ans déjà, d'une variété d'expériences sectorielles.