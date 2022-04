André SENIOR

Directeur du développement depuis 12 ans chez CIC Aidexport - départemente expert en matière de dévelopepment international des banques du Groupe CREDIT MUTUEL CIC.



Poste occupé aprés une expérience consistante et varié, et une grande variété d'interventions, dans les méétiers du conseil au sein de plusieurs cabinets de références (MK2, DIRAC CONSEIL, BERNARD KRIEF CONSULTANTS, TNS SOFRES-département conseil stratégie, GRADIAN CONSEIL dont il a été fondateur et manager, I CONSULTANTS.



Entre autre, j'ai largement participé aux équipes impliquées dans les projets de restructuration industrielle en Europe de l'est (Russie, Ukraine, Bulgarie) dans le cadre des programmes TACIS et PHARE pour la Commission européenne.



Plus généralement, au travers de ce parcours, j'ai acquis une expertise complète des métiers du conseil et de cabinet (vente d'étude et d'intervention, management deprojet, management commerciale, gestion,...).



Sur le fond du métier, mon expertise se situe dans le développement industriel et commercial, incluant notamment la réfléxion méthodologique, l'analyse des marchés, la définition de stratégie et de plan d'action, le diagnostic en marketing industriel et les plan de commercialisation dans les produits de grande consommation, la logistique, l'aménagement du territoire, l'industrie du tourisme....



Plusieurs année à redéployer, organiser et developper l'activité de cette filiale qui fait aujourd'hui référence sur la place parmi les organismes dédié à l'assistance opérationnelle et l'accompagnement des entreprises à l'international (export, import, implantation...); Aidexport est devenu au fil des ans un outil stratégique contribuant de manière significative à l'image et au dévelopepment de la relation client auprès des entreprises au sein du groupe bancaire.



Et AIDEXPORT fête ses 30 ans en 2011....



Aidexport intéresse aujourd'hui également des entreprises allemandes, néerlandaises, belges, suisses,.. dans leurs développement en France, et hors Europe.



Son dispositif est constitué d'une équipe de chargés d'affaires à Paris qui concoit et pilote des interventions qui sont ensuite réalisées, sur le terrrain, à l'étranger, par un réseau de 40 bureaux de représentation, également intégré au Groupe bancaire.



La vocation d'AIDEXPORT reste éminnement opérationnelle et légitimement tournée vers le résultat et le succès des entreprises clientes de la banque qui en tire un avantage direct en termes de développement de sa relations d'affaires (flux, fidélisation, investissement,...).



Les projets de développement à l'international concernant les PMI et les grandes entreprises, se situent dans tous secteurs d'activité, et pour des interventions concernant les évaluations commerciales et les plans de prospection à l'export, les opérations de sourcing industriels ou tertiare, les partenariats commerciaux, industriels et capitalistiques, les opérations de croissance externe, la programmation des projets d'implantations.



Mes compétences :

Animation

Animation de réseau

Banque

Conseil

Développement

Export

International

Management

Marketing