André SERRE-MILAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------

///FRENCH

Ses compositions, qui utilisent la lutherie traditionnelle comme les instruments électroacoustiques, vont du soliste à l’orchestre, incluant la musique vocale et chorale, et couvrent les domaines du concert, spectacle chorégraphique, multimédia, installations, théâtre et musiques de film.

Co-Fondateur et Directeur artistique de C.R.E.A. (Création Recherche Expérimentation Artistiques) depuis 2002

--------------------------------------------------------------------------------------------------

/// ENGLISH

His compositions, for traditional acoustic instruments as well as electro-acoustic techniques, range from the solo to the orchestral work, and include vocal and choral music as well as covering domains: concert, dance, multimedia, installation, incidental and film music.

Co-Founder and Artistic director of C.R.E.A. (Artistical Creation, Research, Experimentation) since 2002

-------------------------------------------------------------------------------------------------

serre.milan@gmail.com

http://www.andreserre-milan.com/

http://www.youtube.com/user/andreserremilan10

http://www.jardinsinvisibles.com

https://www.facebook.com/andreserremilan

https://www.facebook.com/pages/CREA-association/305519946222961

http://www.coulibalyserremilan.com/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTINCTIONS

- Sélectionné par l'International Rostrum of composers 2006 – Unesco (« … pour quelques âmes volées » pour voix et orchestre – production de Radio France)

- Prix SACEM 2006 de la partition pédagogique (Sur les pistes du chant, Chantiers de la création, Orchestre National de Lyon, 2004)

- Grand Prix et Coup de Cœur de l'Académie Charles Cros 2003 (Robinson Crusoé)

- Coup de Cœur de l'Académie Charles Cros 2005 (Barbe Bleue).

- Lauréat du Mécénat Musical de la Société Générale

- Lauréat de la Villa Médicis Hors les murs / AFAA

- Prix de composition instrumentale, électroacoustique et informatique musicale dans la classe de Philippe Manoury au CNSMD de Lyon (Département SONVS).

-------------------------------------------------------------------------------------------------



Mes compétences :

Installation

Musique

Multimedia

Spectacle

Dance

Théâtre