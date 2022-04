André SEYNAEVE

Consultant depuis 1980, après être intervenu dans de nombreux grands comptes pour mettre en oeuvre les ERP MM3000, MFGPro ou SAP, j'ai décidé en 1991, d'intervenir en freelance sur les projets de mise en oeuvre de MFGPro

MFGPro est un progiciel très complet utilisé dans de nombreuses entreprises de fabrication en particulier dans l'industrie automobile, l'électronique et la pharmacie

En 2005 je me suis spécialisé dans le déploiement de Compiere

COMPIERE, est un ERP/CRM Open source basé sur les nouvelles technologies

Il est est utilisé par des entreprises de négoce ou de production, des associations, des boutiques de distribution de toutes tailles (notre plus petit client est une entreprise de négoce de 3 personnes)



