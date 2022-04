Andre SIMOES

Diplômé en Licence Professionnelle Transport de voyageurs urbains et inter-urbains à l'IUT B de Tourcoing (Lille III), je cherche à la fois des postes de chargé de missions/projets dans le domaine des transports, mais aussi des postes de régulation, d'ordonnancement, qualité ou méthode.



Mes stages, projets tuteurés, et expériences personnelles se sont toujours tournés vers le même objectif : découvrir et agir davantage vers une nouvelle mobilité, avec notamment la promotion du vélo, du covoiturage, de la voiture partagée, ou des services de transports en commun.



Conscient de l'importance d'une bonne maîtrise des outils informatiques pour réussir ma carrière, j'ai systématiquement conduit mes travaux à l'aide de ceux -ci. Mon aisance me permet d'être plus efficace, et améliore les traitements d'informations.



J'aime à la fois le travail individuel et en équipe. Sérieux et rigoureux, je pense être doté de toutes les qualités relationnelles et techniques nécessaires pour assurer un poste qui me correspond.



Mes compétences :

Analyse marketing : particularités des transports

Techniques de production pour une exploitation

Management d’équipe : conduire et animer un groupe

Utilisation de logiciels spécifiques

Utiliser les méthodes/outils pour l"exploitation

Analyse des résultats : gestion/statistique

Communication interne/externe

Politiques publiques

Organisé

Travail en équipe

Transports

Écologie

Gestion

Urbanisme