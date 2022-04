André Sinisa ZAMPERA

Ingénieur diplômé en mathématiques appliquées, titulaire d’un doctorat en mathématiques, j'ai 13 ans d'expérience dans des fonctions d'ingénieur de recherche et de consultant scientifique.



Auteur ou coauteur d’une dizaine de publications dans des revus à comité de lecture, coauteur

d’un chapitre dans le livre “Pathway analysis for drug discovery; computational infrastructure

and applications” (Wiley, 2008). La liste des publications est disponible sur demande.





Mes compétences :

Mathématiques

Recherche

Statistiques