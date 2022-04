André TACCONE

Je sais, depuis mon plus jeune âge qu'être un bon professionnel, c(est aussi servir les hommes ! Après mon apprentissage au Collège d'Enseignement Technique d'Embrun, je pratique le Métier de Charpentier traditionnel. Ateliers, chantiers et de villes en villes, "je voyage la France". Fort d'un apprentissage structuré, j'apprends à servir le métier !



Entreprenant, je passe dans ma carrière par toutes les fonctions que ce métier pouvait offrir : chef d'équipe, responsable d'atelier, conducteur de travaux, directeur technique en charge : du BET, des ateliers de production et de la réalisation des ouvrages.



Passionné par le métier d'entrepreneur et riche d'expérience, je développe la commercialisation et la réalisation des constructions à structure bois : ossature, poteaux poutres, madriers empilés, lamellés-collés, etc.



Après 37 ans d'expérience professionnelle dans le management, la commercialisation et la production, j'ai encore envie de servir le métier et d'accompagner les hommes.



Aujourd'hui retraité et toujours debout, je participe commercialement au développement d'entreprises : écoute, relationnel, méthode, stratégie...