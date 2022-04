Norbert DISCOURS

Professionnel du bâtiment depuis plus de 30 ans. J'ai commencé ma carrière dans un bureau d'étude, charpente métallique, chaudronnerie et génie civil, pendant six années. Ensuite, j'ai été pendant dix neuf ans Directeur d'Agence dans un négoce de matériaux. J'ai également passé des diplômes pour être expert en bâtiment. Afin de parfaire le coté juridique du métier d'expert, je me suis formé au CNEAF de Paris (Collège National Architecte Expert Français) et suivi en 2012 et 2013 une formation à l'expertise judiciaire à l'IEP Science Po d'Aix en Provence. Je prépare un diplôme d'ingénieur en Bâtiment et Génie Civil, par correspondance avec IPF Toulouse. Spécialiste en Maitrise d'œuvre suite à sinistre.

J'ai crée mon cabinet d'expertise en bâtiment début 2004 sur Lachapelle sous Aubenas en Ardèche méridionale.



Mes compétences :

Relationnel

Réactivité

Autonomie professionnelle

Rigueur