André TAIEB LUTTON

Expert CEA management de la sécurité



Pilote d'une étude (CEA/IMdR/Collège de France) sur la perception du risque



Master « risques industriels » (Ecole des Mines de Paris)



Correspondant en Intelligence Economique (I.E.P. d'Aix en Provence)



Centre des Hautes Etudes de l’Armement (douzième session)



Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (session des troisièmes cycles de défense 2001)



DEA d’Histoire militaire, de défense et sécurité (2001 – I.E.P. d'Aix en Provence)



Maîtrise de Droit Public Interne (1984 - Faculté des Sciences Juridiques et Politiques - Aix en Provence)



Commandant de réserve citoyenne auprès du gouverneur militaire de Marseille



Auditeur Qualité, Sécurité et Environnement (référentiels 9001,14001 et 18001)



Mes compétences :

Sécurité au travail

Risques psychosociaux

Nucléaire

Audit

Sécurité

Enseignement

perception du risque