Andre TAMEKOUTCHOU

Informaticien; ancien footballeur;PDG de TAME COMPUTER; Président de l'association des vétérans BAMENDJOU de Yaoundé (ASVEBY); Vice Président de l'association des Instituts de Formation Professionnelle en TIC ( ASIFOP TIC) . J’ai décidé de mettre mes compétences et mon savoir faire au service de la communauté en mettant sur pied un Institut de formation Professionnelle en informatique et Gestion "TAME COMPUTER". Ceci en vue d'apporter ma contribution pour la lutte contre le chômage au CAMEROUN. A ce jour, le bilan est largement positif compte tenu des résultats enregistrés sur le terrain

- 100% de réussite aux examens nationaux en 4 sessions successives avec 2 majors en secrétariat bureautique).

- Plus de 2000 apprenants formés pour un taux d'insertion de plus de 90 %.

- Unique structure à avoir engrangé plus de17 Oscars d'or du meilleur institut de formation professionnelle au Cameroun et en Afrique Centrale en 12 ans d'existence. ( nous disposons ainsi de plus de 75 trophées et plus de17 diplômes).

- Une référence dans la sous-région Afrique Centrale et en Afrique



Mes compétences :

Formation

Formation professionnelle

Informatique

NTIC

Gestion de la formation

Marketing opérationnel

Ancien Footballeur

PDG

Informatitien

Leadership