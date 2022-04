Andre TEJERINA

Je suis Webentrepreneur depuis 2005. J’ai étudié et je continue d’étudier ce nouveau monde de possibilité. J’ai eu 2 entreprises et je sais ce que cela coute en terme de temps et d’argent de faire tourner « une boite » aujourd’hui.



Un jour, J’ai eu la chance de pouvoir gouter au plaisir de la liberté en passant 1 an dans les iles, et j’ai découvert que l’on pouvait très bien gagner sa vie et être libre, c’est possible, c’est fou non !!



C’est la raison pour laquelle j’ai voulu aller voir si de réelles possibilités pouvaient exister pour vivre une telle vie sans privations. J’ai découvert le métier de Webentrepreneur ou Infopreneur.

J'ai étudié ces métiers avec les meilleurs experts du moment, et s'il est vrai que l'on peux gagner un peu d'argent dans ces domaines, il est très difficile d'y réussir aujourd'hui sans appuies.



J'ai acquis plus de 10 années d'expérience dans le Marketing de réseaux, mon fournisseur de l'époque, qui était notre principal fournisseur nous a lâché d'un coup, entrainant une attaque massive des médias ce qui a déstabilisé et détruit une grosse partie du réseaux.

J'ai complétement lâché, perdu confiance, divorcè, perdu mon emploie de fonctionnaire, enfin tout perdu,et complètement détruit, il me restait la vie que j'ai failli perdre l'espace d'un instant, car pour moi l'engagement est total dans ce que je fais et surtout vis à vis des personnes avec qui je m'associe, ( a la vie a la mort ) et je ne voulais plus entendre parler de réseaux, vraiment, j'en était allergique.

Puis au fil des années, l'instinct d'entreprise et de réussite est revenu, j'ai recommencé petit a petit a m' intéresser de nouveau a ce système commercial hors pair qu'est le Marketing Relationnel, j'ai recommencé à étudié pendant plusieurs années et même tester certains d'entre eux qui me semblaient sortir du lot.



Mais je n'ai rien trouvé de vraiment exceptionnel au point de m'impliquer de nouveau. Et pourtant on en voit passer, des nouveaux systèmes, des anciens, des "qui vont tout casser", des "les meilleurs du monde". Mais rien qui sorte vraiment du lot.

Jusqu’à aujourd'hui.

J'ai trouvé la seule affaire de réseaux avec mon recul et mon expérience, qui sorte du lot, qui pour moi est capable d'offrir des résultats vraiment exceptionnels par des preuves et non par des mots, avec un plan de commissionnement hors norme, jamais vu ailleurs au jour d'aujourd'hui et une formation digne de ce nom. Je suis excité et nerveux a la fois, car tout redevient possible.



Même si je n'ai plus voulu l'accepter a une période de ma vie, le marketing relationnel est le seul moyen aujourd'hui ou n'importe quel individu courageux qui n'a pas peur de travailler peut devenir plus riche qu'un chirurgien ou que le président de la république française avec tout ses avantages en 5 a 10 ans. Vous imaginer vraiment cela !



Aujourd'hui, le Marketing de réseaux est arrivé a maturité, c'est reconnu, légal et créateur d’emplois. A l'époque il fallait se battre contre tous les préjugées et les idées préconçues, ( pyramide, escroquerie, travailler pour un gros...) Aujourd’hui on a enfin compris que la vrai pyramide c'est le système d’emplois et d'entreprise classique dans lequel nous sommes pour la plupart d'entre nous.



Donc, sachez que si des personnes sont intéressées ou à la recherche d'une réelle opportunité d'affaire, qui veulent en savoir plus sur ma découverte et ma position, n'hésitez pas à me contacter, je vous montrerais tout cela avec plaisir et vous ferais profiter de mon expérience, et de ma vision avec le recul nécessaire acquis durant ces années .



Le monde change en ce moment, et si vous décidez de changer avec lui, vous aurez toute les cartes en main pour vraiment réussir votre vie et profiter de cette véritable redistribution des cartes et des richesse



