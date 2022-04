Claire COTTIN

J’ai naturellement une foi inconditionnelle en l’être humain et en ses capacités à trouver en lui les ressources nécessaires pour se dépasser et faire face aux difficultés de la vie.



Mes activités :

- Psychothérapie (Sophrologie - Hypnothérapie - Chromathérapie - PNL - EFT - Alignement énergétique - Thérapies Brèves)

- Développement Personnel

- Coaching (professionnel - de vie)

- Formation orientées thérapie & développement personnel



Pour les entreprises :

- Accompagner les Chefs d'entreprise, les Cadres Dirigeants et les Managers pour :

Aider dans le changement

Accompagner vers la performance

Favoriser l'évolution personnelle

- Former

Communication

Management

Motivation

Gestion du stress

Conception et animation de stages sur mesure



Pour les particuliers :

- Thérapies orientées Solutions

- Coaching de vie

- Développement Personnel



Pour les professionnels de la Relation d'aide :

- Formation à des outils de développement personnel

- Posture & outils de thérapeutes : un ensemble qui permet de s'approprier de nombreuses techniques (PNL, Sophrothérapie, EFT, Ennéagramme ...)



Pour partager et échanger, j'ai créé le hub "Un espace, un temps vers Soi" et j'y accueille avec bonheur toute personne qui souhaite nous y rejoindre



