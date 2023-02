Après un diplôme de science Po Paris (1992)

et un parcours approfondi de recherche personnelle

et artistique de plus de vingt ans,

je vous propose des formules d'accompagnement de haut niveau

dont l'objectif est de vous aider, quelque soit votre désir,

professionnel, privé, artistique à l'atteindre rapidement.

Le but est aussi de vous offrir des outils novateurs

qui vous permettent de devenir autonome

dans la création de ce que vous souhaitez

pour le succès de votre carrière

et pour votre bonheur personnel.



Au plaisir de vous aider à sublimer votre vie !



Laurence Arpi





Mes compétences :

Danse

Coaching

Création

Spectacle

Théâtre

Formation

Vie

Formation enseignement

Ecriture