Martine FRECHOSO

L'Essence de l'Etre..Vivre en accord avec soi même et s'épanouir 06 01 48 34 18



Après 11 années passé sur l'Ile de la Réunion, la nécessité de rentrer en Métropole s'imposait de plus en plus, il me fallait accéder plus facilement à certaines formations qui me tenaient à cœur.

Étant très attirée par la psychologie et la relation corps/esprit, je souhaitais aborder des disciplines (Outils) telles que l'Analyse Transactionnelle, la PNL, l'Hypnose et la sophrologie.

Je prends avant tout cette démarche pour le plaisir d'un enrichissement personnel et permanent mais aussi, dans un objectif d'évolution et d'épanouissement professionnel.



Je propose aujourd'hui, de vous accompagner dans vos besoins personnels:

Développement de soi , des capacités et ressources.

Gestion du stress.

Confiance en soi.

Accompagnement sur des moments difficiles de la vie.

Passage d'examen ou préparation aux entretiens.

Aide aux traitements,

Renforcement de l'équilibre général, aide au lâcher prise.



La pratique de la sophrologie développe la fonction cérébrale, influence et stimule la pensée, active l'imagination, la créativité et l'intuition...

Son but est celui d'améliorer la santé de l'homme, celui d'apprendre à cultiver sa dignité et son équilibre, celui d'apprendre à s'accepter, à s'imposer, à s'affirmer...



La sophrologie peut vous donner les clés (les outils) pour ouvrir le champ des possibles, gagner en efficacité, en sérénité, retrouver une cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous vivez, restaurer l'harmonie entre le corps et esprit.

La sophrologie, dans ses immenses champs d’intervention, consolide l’esprit et le corps dans leurs convergences, leurs interactions, leur mécanismes propres; dans tout ses processus psychophysiologiques.

La pensée jouant d’influence aussi bien sur la plasticité du cerveau que de manière somatique.

Le symptôme représente souvent une plainte somatique, souvent objet d’une répression inconsciente.











