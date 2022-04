Florence LAGARDE

Le magnétisme n'est pas un pouvoir magique mais un phénomène naturel dont la réalité n'est plus à prouver.



Tout être humain est enveloppé en permanence par deux énergies opposées et possède donc un champs magnétique. Ce champs énergétique peut s'affaiblir et troubles et maladies s'installent.



Notre expérience quotidienne nous montre la relation constante qui s'établit entre nos pensées, nos croyances, les émotions qui en découlent et notre corps qui s'exprime en "maux"...



12 années d'expérience et de travail par imposition des mains me permettent de :



- soulager la douleur

- revitaliser l'organisme

- rééquilibrer le système nerveux

- rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit.







* Le magnétisme est un complément efficace de la médecine officielle.