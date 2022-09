Benjamin LEPARMENTIER

Double formation en Master 2 EM Lyon & Master 2 IFROSS.

Directeur puis Directeur régional et administratif dans les réseaux associatifs et commerciaux J'ai plus de 10 ans d’expériences dans le secteur sanitaire et médico-social que je mets au service d'OD Plus qui accompagne groupes et investisseurs dans leur développement ou leur cession d'activité.



• Parfaite connaissance des EHPAD et du secteur des experts comptables

• Expertise en management, gestion, organisation, développement et cession d’entreprise

• Conduite du changement

• Missions Achats et développement

• Elaboration d’une démarche qualité et sécurité et de reporting



Mes compétences :

Directeur Régional

Organisation

Achats

Directeur Général

Management

Social

Suivi financier

Négociation