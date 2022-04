Erwan DE GUICHEN

3 ans de conseil en stratégie (Capgemini TME) et 7ans de sales/retail (L'Oréal, Virgin Mobile, General Mills)

Responsabilité de P&L de Business Unit

Business développement (retail, b to b)

Définityion de stratégie retail et mise en oeuvre de plans à 5 ans

Management (de 70 à 200 collabortateurs)



Specialtés: business développement, stratégie retail, gestion de projet transverses, business plan, change management



Mes compétences :

management

Développement commercial

telecom

Télécommunications

conseil

organisation

commerce

distribution

gestion de projet

International

marketing

Business development

consultant

Audit